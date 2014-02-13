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групп 143

комментариев 59

последний 13/02/14 группкомментариевпоследний Открыто 23 часа в сутки.

В будние дни клуб работает в режиме бара с 12 до 05 часов.

Каждую субботу rock show с 20:00

(если в афише ниже не указано иначе) 50 грн. Все в "Акуна Матату"!!! Док, Марти и его подружка Дженифер попадают в будущее в этот день. Отметим этот день классным сэйшном! Выступят "Бухарест" и "Большие Йолачные Шары" собираются пойти 291 человек я пойду Как к нам добраться УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ КОНЦЕРТОВ