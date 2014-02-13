Ботлы и Гайки

Назад в будущее 5

Док с Марти в съёмной квартире на улице Матейки сидели за кухонным столом, уставившись в карту Ивано-Франковска. »»
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the Dops 2015 Friday Night [single]

Чуйку на хороший рок-н-ролл не пропьёшь! »»
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последний 20/09/2015

Эх, где мои семнадцать лет…

спасибо всем, это было чудесное время, но нам больше нечего спеть »»
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последний 13/05/2015

17 мгновений Дрезденской весны

если у хохла чего-то забирают, этого он уже простить не может »»
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последний 01/10/2015

сТО «Кривоструй» 2014 "Гром". Рецензия

в «болтах» никогда не напишут ничего хорошего »»
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Soom - 2014 - Ніч на Полонині. Рецензия

фашисты убили, еще нарожаем »»
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последний 23/01/2015

Ч.А.Й.К.А. - 2014 - Air. Рецензия.

даже не клитор, а место на 5 см выше него »»
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Many Moves Point. ЕР. Дебютный. Рецензия.

длительность песен не изменилась »»
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Risenstar 2014 Unspoken. Рецензия. Запоздалая.

«Бу. Бухать. Бухать Миш!» »»
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Brothers in Arms

Это звучало просто слишком хорошо, чтобы быть правдой! »»
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последний 09/12/2014

Жадан Собаки в Космосе 2014 Бійся За Неї. Рецензия

зевают даже вши на вокзальных бомжах »»
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последний 09/04/2015

Харьковское вторжение.

И это свершилось! »»
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Соль. Второе пришествие.

Очередной концепт от Кранина. Предупреждаем - множество букв. Мнооожеествооо. »»
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последний 16/07/2014

Music People Club
Открыто 23 часа в сутки.
В будние дни клуб работает в режиме бара с 12 до 05 часов.
Каждую субботу rock show с 20:00
(если в афише ниже не указано иначе)
21 октября 50 грн.
собираются пойти 291 человек
я пойду
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