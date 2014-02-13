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Док с Марти в съёмной квартире на улице Матейки сидели за кухонным столом, уставившись в карту Ивано-Франковска. »»
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Чуйку на хороший рок-н-ролл не пропьёшь! »»
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комментарии 3
последний 20/09/2015
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спасибо всем, это было чудесное время, но нам больше нечего спеть »»
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комментарии 1
последний 13/05/2015
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если у хохла чего-то забирают, этого он уже простить не может »»
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комментарии 21
последний 01/10/2015
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в «болтах» никогда не напишут ничего хорошего »»
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фашисты убили, еще нарожаем »»
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комментарии 1
последний 23/01/2015
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даже не клитор, а место на 5 см выше него »»
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длительность песен не изменилась »»
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«Бу. Бухать. Бухать Миш!» »»
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Это звучало просто слишком хорошо, чтобы быть правдой! »»
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последний 09/12/2014
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зевают даже вши на вокзальных бомжах »»
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просмотров 342
комментарии 2
последний 09/04/2015
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Очередной концепт от Кранина. Предупреждаем - множество букв. Мнооожеествооо. »»
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комментарии 2
последний 16/07/2014
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Болтотеka
Самая полная картотека »»
групп 143
комментариев 59
последний 13/02/14
Открыто 23 часа в сутки.
В будние дни клуб работает в режиме бара с 12 до 05 часов.
Каждую субботу rock show с 20:00
(если в афише ниже не указано иначе)
|21 октября
|50 грн.
|Все в "Акуна Матату"!!! Док, Марти и его подружка Дженифер попадают в будущее в этот день. Отметим этот день классным сэйшном!
Выступят "Бухарест" и "Большие Йолачные Шары"
|собираются пойти 291 человек
|я пойду